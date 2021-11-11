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Россия отреагировала на планы санкций против «Аэрофлота»

Lenta.ru
45 минут назад

Москва отреагирует соответствующим образом, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

Россия отреагировала на планы санкций против «Аэрофлота»
Фото: ТАССТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве посетовали на то, что в ЕС не стали разбираться, а сразу «схватились за дубину». Источник РИА подчеркнул, что таким образом европейский блок «лишь ухудшит ситуацию» и помешает установить контакт между сторонами.

В РФ могут запретить полеты западных авиакомпаний

11 ноября стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении «Аэрофлота». Источник в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии. В Европе допускают, что эти организации могут быть причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза.

В Совете Федерации заявили, что Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией.
Политика,Turkish Airlines,Аэрофлот,Совет Федерации,МИД,ЕС,РИА Новости,
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