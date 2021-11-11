Десятки силовиков рискуют остаться без жилья

Сейчас в очереди на жилье остаются 147 сотрудников СК, поэтому ведомство приняло решение выделить еще 200 млн рублей на покупку 65 квартир, перераспределив средства, которые предназначались на нужды Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 сентября поддержал это решение, и первые 100 млн рублей "ушли в работу": в ближайшее время будут закуплены 47 служебных квартир для сотрудников ведомства. Но так как СК взял по 100 млн с разных счетов подразделения ГВСУ, "перераспределить так называемые два кода одновременно оказалось сложно", сообщает издание. При этом аукцион на закупку жилья СК должен провести не позднее 25 ноября. Если ведомство не уложится в срок, то 18 сотрудников останутся в этом году без квартир, а 100 млн рублей, согласно законодательству, вернутся уже не на счет СК, а в федеральный бюджет, отмечает "Коммерсантъ".