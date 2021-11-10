Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным

«Вы все видели картины с места событий, которые дают повод для беспокойства. Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики. Против этого нужно что-то сделать, об этом мы сегодня будем говорить«, — цитирует РИА «Новости» ее слова.