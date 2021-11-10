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Жириновский назвал «самую прогнившую» часть России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал юг «самой прогнившей» частью России. Фрагмент выступления публикует Telegram канал URA.RU.

По словам Жириновского, на юге России еще с царских времен процветает коррупция. Он заявил, что так было и в советские времена, и так продолжается сейчас. «Я жил там — заявил лидер ЛДПР, — а они сидят в Москве и ничего не понимают».

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Ранее Жириновский назвал все революции отвратительными, а революционеров — мятежниками и мародерами. Об этом он заявил в годовщину Октябрьской революции 1917 года.

Владимир Жириновский родился на юге СССР, в казахстанской Алма-Ате. Там он окончил среднюю школу, а высшее образование получил в Москве.

Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,РИА Ura.ru,
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