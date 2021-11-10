Путин отчитал главу Минтранса

Министр предложил несколько возможных решений проблемы, в том числе закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в портах или создать специальную государственную судоходную компанию, которая занялась бы такими перевозками

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент Владимир Путин потребовал у министра транспорта Виталия Савельева как можно быстрее навести порядок с поставками товаров в регионы Дальнего Востока.

Видео дня

Министр в свою очередь рассказал о нескольких возможных решениях проблемы. В том числе Савельев предложил закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в портах. Кроме того, он предложил создать специальную государственную судоходную компанию, которая занялась бы такими перевозками.

Президент обратил внимание на слова министра об особенностях работы с частными стивидорными компаниями. Но, по мнению Путина, проблема не только в этом:

Путин: Виталий Геннадьевич, ну, [что касается] частных стивидорных компаний, конечно, надеюсь, вы с ними будете работать должным образом, но дело разве только в них? Увеличился объем контейнерных перевозок из Китая, вы знаете об этом. Перевозки из Китая премиальные, они выгоднее для РЖД, это тоже хорошо известно. Шахтеры же постоянно на это жалуются. Поэтому когда вы сказали, что нужно определить приоритеты, так вот определите. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. За этим не ровен час чего-нибудь еще не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства [Михаилу Мишустину].

Савельев: Принято.

Путин: Сколько времени нужно, чтобы заработало?

Савельев: Владимир Владимирович, я уже доложил, мы надеемся, что мы приведем ситуацию [в норму] до конца ноября, решим вопрос с грузом, который есть, но для этого не хватает нам еще четырех судов. Дайте нам две недели, мы просто определимся, какое решение мы предложим. Один из вариантов, я сказал, это создание судоходной компании.