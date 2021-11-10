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МИД отреагировал на гибель российского дипломата в Берлине

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Сообщения о связи российского дипломата Кирилла Жало, найденного погибшим в Берлине, с ФСБ — это конспирологические дикие теории немецких СМИ. Так отреагировала на соответствующие заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

МИД отреагировал на гибель российского дипломата в Берлине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ответ на вопрос о возросшем интересе медиа Германии к гибели сотрудника российского посольства спустя более трех недель с момента происшествия дипломат назвала указанные сообщения информационной отравой, для подготовки которой Берлину потребовалось время.

Политика,Мария Захарова,ФСБ,МИД,Lenta.ru,
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