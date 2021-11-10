МИД отреагировал на гибель российского дипломата в Берлине

Сообщения о связи российского дипломата Кирилла Жало, найденного погибшим в Берлине, с ФСБ — это конспирологические дикие теории немецких СМИ. Так отреагировала на соответствующие заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова , передает корреспондент «Ленты.ру».

В ответ на вопрос о возросшем интересе медиа Германии к гибели сотрудника российского посольства спустя более трех недель с момента происшествия дипломат назвала указанные сообщения информационной отравой, для подготовки которой Берлину потребовалось время.