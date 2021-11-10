Взнос не по назначению: Лавров возмутился действиями ООН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва сейчас ждет комментария со стороны секретариата Генсека ООН касательно добровольного взноса РФ, направленного на другие цели. Об этом сообщает RT.

По словам главы российского ведомства, первоначально деньги выделялись на иные цели.

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Министр иностранных дел обратил внимание, что речь про ситуацию, которая сложилась по линии управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Ларов уточнил, что денежные средства, которые должны были быть потрачены на семинары, конференции по правозащитной тематике, ушли адвокатам, защищавшим людей, обвиненных в участии в незаконных протестах в Белоруссии.

«Мы потребовали еще на той стадии, когда эти факты стали известны, от представителей управления по правам человека объяснений, они до сих пор эти объяснения не дали, хотя якобы нам сообщили, что вступили в какие-то контакты с белорусской стороной», — добавил глава МИД РФ.

В настоящий момент неизвестно, какая сумма была потрачена и когда поступит ответ российской стороне.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Тогда и начались незаконные протесты среди населения.

Белоруссия обвинила сотрудников офиса ООН в незаконной оплате адвокатов для протестующих за счет людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства республики при Отделении ООН в Женеве.

Минск утверждает, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выделило средства на юридическую помощь лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия. Однако советник по правам человека, назначенный в офис постоянного координатора ООН по Белоруссии, решил использовать деньги на другие цели.

С помощью этого советника два сотрудника офиса ООН в Белоруссии создали «незаконную схему оплаты услуг адвокатов» для 23 человек, которые участвовали в «противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности». В этом также участвовал директор «Офиса по правам людей с инвалидностью» Дроздовский и его сотрудник, которым предъявлены обвинения в мошенничестве.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил представителей ООН в финансировании белорусских протестов. Слова Макея после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в воскресение, 26 сентября, публикует tvr.by.

По заявлению главы белорусского МИД, на встрече с Гутерришем он указал на недопустимость использования трибуны ООН и отдельных ее структур для демонизации и дискредитации страны по надуманным мотивам. Макей пообещал рассказать, как представители ООН в Белоруссии использовали финансовые средства, выделяемые организацией на инвалидов, для поддержки участников протестных акций, если подобные материалы по линии организации будут опубликованы помощниками генсека.

Он рассказал, что Гутерриш не знал некоторых моментов, и помощники из стран Европейского союза действовали за его спиной. Однако в целом, по словам Макея, встреча прошла в положительном ключе. Стороны отметили традиционно высокий уровень взаимодействия республики с ООН. И подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества.

Внешнеполитическая координация Москвы и Минска позволила купировать попытки Запада оказать давление в международных организациях, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

По его словам, на заседании коллегии стороны подведут итоги выполнений действующей программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы.

«Мы исходим из того с нашими белорусскими друзьями, что совместная работа с опорой на этот базовый документ позволяла эффективно купировать попытки так называемого коллективного Запада оказывать давление на наши страны. Достаточно эффективно развивалось сотрудничество по противодействую антибелорусской кампании, развязанной Вашингтоном и его европейскими союзниками в международных организациях, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO)», – передает слова министра ТАСС.

Лавров добавил, что на заседании обсудят ситуацию, которая сложилась вокруг Договора об открытом небе после выхода из него США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей подписали в среду постановление совместного заседания коллегий дипведомств двух стран, Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.

Церемония подписания прошла в Доме приемов МИД РФ по итогам заседания коллегий дипломатических ведомств двух стран.