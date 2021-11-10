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Голикова доложила Путину о пользе нерабочей недели

Мария Иванова
59 минут назад

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что за время нерабочей недели темпы прироста заболеваемости коронавирусом в РФ упали и составили 2,1 процента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Голикова доложила Путину о пользе нерабочей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об итогах нерабочей недели Голикова сообщила на заседании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«За последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1 процента, тогда как неделей раньше это было 8,7 процента», - рассказала она.

По данным правительства, 30 процентов заболеваемости в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

По итогам нерабочей недели заболеваемость упала в столице, Петербурге, Ненецком автономном округе, Чечне, на Алтае и в Калмыкии. В трех регионах рост заболеваемости за 44-ю неделю превышает среднероссийский: это Хабаровский край, Самарская и Омская области.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявлял нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября, часть субъектов РФ продлила этот период до 12-15 ноября.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании 10 ноября допустила, что в России могут принять новые антикоронавирусные меры на федеральном уровне или ужесточить уже действующие.

Политика,Татьяна Голикова,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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