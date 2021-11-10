Путин предупредил об опасности опоздания с ревакцинацией

Президент России Владимир Путин заявил, что задержка с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к опозданию с ревакцинацией, и тогда многие усилия пойдут насмарку.

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Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса.

«Я лично спрашивал – что случилось? Упустили момент, не начали вовремя равакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент.