Голикова доложила Путину о результатах нерабочей недели

«Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижение темпов прироста развития заболеваемости, и, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизировалась и распространение инфекции снижается, не можем», — заявила Голикова.