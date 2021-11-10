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В Кремле рассказали, как пройдет большая пресс-конференция Путина

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина готовится в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле рассказали, как пройдет большая пресс-конференция Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате. О сроках мы вас проинформируем», - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в Кремле сообщили, что традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре. При этом совмещения с другими форматами в этом году не будет.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса пресс-конференция Владимира Путина проходила онлайн. Глава государства вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин ответил не только на вопросы журналистов из зала, но и пообщался с жителями страны из разных регионов. Таким образом пресс-конференция была объединена с прямой линией президента.

В ходе больших пресс-конференций Путину обычно задают вопросы как о ситуации в России, в том числе и экономической, так и о внешней политике.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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