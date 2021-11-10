В Кремле рассказали, как пройдет большая пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина готовится в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате. О сроках мы вас проинформируем», - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в Кремле сообщили, что традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре. При этом совмещения с другими форматами в этом году не будет.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса пресс-конференция Владимира Путина проходила онлайн. Глава государства вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин ответил не только на вопросы журналистов из зала, но и пообщался с жителями страны из разных регионов. Таким образом пресс-конференция была объединена с прямой линией президента.