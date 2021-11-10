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«Голодранцы»: Милонов осудил жалобы депутатов

Алиса Селезнёва
45 минут назад

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что ему стыдно за жалобы своих коллег и предложил комиссии по этике запретить парламентариям высказывать свое недовольство. Об этом пишет URA.RU.

«Мне стыдно за своих коллег. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец, что ли? Тратили миллионы на выборы, а ноутбука якобы нет», - пояснил он.

Милонов также подчеркнул, что «жаловаться нельзя, жалуются слабаки».

Ранее депутаты Госдумы пожаловались на нехватку рабочих кабинетов. Причиной стало увеличение количества комитетов — по статусу первым заместителям и заместителям председателей комитетов полагаются кабинеты с приемными и комнатой для помощников.

При этом депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что ему для работы предоставили пустой кабинет. Коммунист отметил, что прошлый хозяин кабинета унес оттуда настенные панели и даже вырвал подоконник.

В свою очередь депутат Госдумы Сардана Авксентьева показала в своем аккаунте в Instagram, сколько стоят блюда в буфете в здании нижней палаты парламента. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, сырники за 88 рублей.

Политика,Видео,Сардана Авксентьева,Михаил Матвеев,Виталий Милонов,Единая Россия,Госдума,РИА Ura.ru,
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