«Голодранцы»: Милонов осудил жалобы депутатов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что ему стыдно за жалобы своих коллег и предложил комиссии по этике запретить парламентариям высказывать свое недовольство. Об этом пишет URA.RU.
«Мне стыдно за своих коллег. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец, что ли? Тратили миллионы на выборы, а ноутбука якобы нет», - пояснил он.
Милонов также подчеркнул, что «жаловаться нельзя, жалуются слабаки».
Ранее депутаты Госдумы пожаловались на нехватку рабочих кабинетов. Причиной стало увеличение количества комитетов — по статусу первым заместителям и заместителям председателей комитетов полагаются кабинеты с приемными и комнатой для помощников.
При этом депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что ему для работы предоставили пустой кабинет. Коммунист отметил, что прошлый хозяин кабинета унес оттуда настенные панели и даже вырвал подоконник.
В свою очередь депутат Госдумы Сардана Авксентьева показала в своем аккаунте в Instagram, сколько стоят блюда в буфете в здании нижней палаты парламента. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, сырники за 88 рублей.