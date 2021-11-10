Матвиенко допустила принятие новых антиковидных мер

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в России могут принять новые антикоронавирусные меры на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Матвиенко, на новые меры и ужесточение старых властям придется пойти, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной.

Как уточняет ТАСС, новые меры могут коснуться отдельных категорий населения.

«Ситуация-то у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, они будут сохраняться в большей или меньшей степени», - подчеркнула Матвиенко.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявлял нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября, часть субъектов РФ продлила этот период до 12-15 ноября.

В Москве и после 7 ноября продолжили действовать QR-коды (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) для посещения музеев и театров. До улучшения ситуации с вирусом приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей, которые должны соблюдать домашний режим. Это касается горожан старше 60 лет и людей старше 18 лет с хроническими заболеваниями.