В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Матвиенко допустила принятие новых антиковидных мер

Алиса Селезнёва
52 минуты назад

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в России могут принять новые антикоронавирусные меры на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко допустила принятие новых антиковидных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Матвиенко, на новые меры и ужесточение старых властям придется пойти, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной.

Как уточняет ТАСС, новые меры могут коснуться отдельных категорий населения.

«Ситуация-то у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, они будут сохраняться в большей или меньшей степени», - подчеркнула Матвиенко.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявлял нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября, часть субъектов РФ продлила этот период до 12-15 ноября.

В Москве и после 7 ноября продолжили действовать QR-коды (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) для посещения музеев и театров. До улучшения ситуации с вирусом приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей, которые должны соблюдать домашний режим. Это касается горожан старше 60 лет и людей старше 18 лет с хроническими заболеваниями.

В некоторых регионах после нерабочих дней ввели QR-коды для посещения торговых центров, фитнес-залов и общепита.

В РФ побит очередной максимум смертей от COVID

Политика,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
92
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители