В Кремле оценили возможность еще одного разговора Путина и Меркель

В Кремле прокомментировали возможность нового телефонного разговора исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств условились продолжить контакты.

Ранее сообщалось, что Меркель в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 10 ноября, попросила его повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Она также отметила, что события на границе Европейского союза (ЕС) и Белоруссии дают повод для беспокойства.

В Кремле, в свою очередь, рассказали, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — заявили в пресс-службе.