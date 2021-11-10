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В Кремле оценили возможность еще одного разговора Путина и Меркель

Lenta.ruиещё 24
51 минуту назад

В Кремле прокомментировали возможность нового телефонного разговора исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле оценили возможность еще одного разговора Путина и Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств условились продолжить контакты.

«Миграционная война». Почему Меркель не позвонила Лукашенко

Ранее сообщалось, что Меркель в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 10 ноября, попросила его повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Она также отметила, что события на границе Европейского союза (ЕС) и Белоруссии дают повод для беспокойства.

В Кремле, в свою очередь, рассказали, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — заявили в пресс-службе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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