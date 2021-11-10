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В Кремле ответили на обвинения премьера Польши в адрес России

Lenta.ruиещё 6
20 часов назад

В Кремле ответили на обвинения премьера Польши в адрес России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Кремле считают неприемлемыми обвинения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес России о причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Так ответил на заявления Варшавы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию», — подчеркнул политик.

Ранее Моравецкий заявил, что текущий ситуация с мигрантами на границе республики может быть частью скоординированного нападения и «войны нового типа». Польский премьер обвинил Москву в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса.

Страны Европейского союза утверждают, что главную ответственность за миграционный кризис несут белорусские власти. В ЕС уже готовы ввести новые санкции, направленные против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти и министр иностранных дел Владимир Макей, и белорусская авиакомпания «Белавиа».

Политика,Владимир Макей,Дмитрий Песков,ЕС,РИА Новости,
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