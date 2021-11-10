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В Кремле оценили шансы оставить QR-коды после пандемии

Елена Прошина
43 минуты назад

Возможность сохранения QR-кодов для российских граждан после пандемии не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле уточнили сроки действия QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", - заявил Песков.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что система QR-кодов для входа в общественные места введена надолго.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в эпидемию коронавируса.

Напомним, QR-коды стали вводиться в регионах России для подтверждения факта вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов о вакцинации на транспорте. Речь идет в том числе об авиации и железной дороге. Пресс-секретарь подчеркнул, что это прерогатива оперштаба.

10 ноября в России вновь была выявлена рекордная смертность от коронавирусной инфекции, за сутки скончались скончались 1 239 пациентов.

В РФ побит очередной максимум смертей от COVID

Политика,Михаил Мурашко,Владимир Якушев,Дмитрий Песков,
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