В Кремле уточнили сроки действия QR-кодов

Возможность сохранения QR-кодов для российских граждан после пандемии не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", - заявил Песков.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что система QR-кодов для входа в общественные места введена надолго.
В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в эпидемию коронавируса.
Напомним, QR-коды стали вводиться в регионах России для подтверждения факта вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов о вакцинации на транспорте. Речь идет в том числе об авиации и железной дороге. Пресс-секретарь подчеркнул, что это прерогатива оперштаба.
10 ноября в России вновь была выявлена рекордная смертность от коронавирусной инфекции, за сутки скончались скончались 1 239 пациентов.