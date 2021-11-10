В Крыму ответили Ротару на фразу о возвращении полуострова Украине

Член Совфеда Ольга Ковитиди в разговоре с NEWS.ru пригласила украинских певиц и сестёр Софию и Аурику Ротару в «русский Крым». Политик напомнила, что у первой на полуострове есть собственность, намекая на гостиницу Villa Sofia в Ялте. Таким образом она прокомментировала заявление Аурики Ротару о том, что её родственница не посещает регион, так как ждёт «возвращения Крыма».

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Я приглашаю сестёр Ротару в Крым, тем более что у Софии Ротару есть собственность в Ялте и она регулярно приезжает к нам в Россию на гастроли с концертами. Поэтому ей ничего не стоит заехать к себе домой в Villa Sofia и ещё раз насладиться целебным крымским воздухом, который в своё время помог ей справиться с астмой. Мы, крымчане, любим творчество Софии Ротару, знаем песни Аурики Ротару, — отметила Ковитиди.

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Фразу о «возвращении Крыма» сенатор назвала «данью политической моде», так как сёстры живут на Украине, и их надо понять.

Это дань политической моде, мы относимся к этому с пониманием и терпением. А в Крыму мы знаем, любим творчество Софии Ротару и уверены, что она всё равно приедет к себе домой в Крым, в русский Крым, — подытожила Ковитиди.

Невестка и пиар-менеджер Софии Ротару Светлана Евдокименко рассказала NEWS.ru, являются ли правдой слова сестры певицы Аурики о том, что София Михайловна на протяжении шести лет не приезжает в Ялту, где находится её отель Villa Sofia, поскольку якобы ждёт возвращения Крыма в состав Украины. И уточнила, будет ли Ротару в этом году сниматься в традиционных «голубых огоньках», которые покажут на российском телевидении в новогоднюю ночь.

Евдокименко отметила, что с концертами у певицы «пока туго», объяснив сокращение числа выступлений ограничениями на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией. Эту информацию NEWS.ru подтвердил концертный директор Ротару Сергей Лавров.