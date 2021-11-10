Лавров заявил о новых угрозах миру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в области контроля над вооружениями возникли новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность. Об этом он сказал перед началом заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Республики Белоруссии.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По его словам, ситуация в этой сфере также отмечается нарастанием напряженности и непредсказуемости.

«Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями», — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США сдерживать Россию.

До этого Лавров заявил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву согласился с тем, что необходимо продолжать соблюдать Минские договоренности и оставить за Донбассом особый статус.