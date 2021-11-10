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Лавров заявил, что в сфере контроля над вооружениями возникли новые угрозы миру

Газета.Ru
29 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в области контроля над вооружениями возникли новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность. Об этом он сказал перед началом заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Республики Белоруссии.

Лавров заявил о новых угрозах миру
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По его словам, ситуация в этой сфере также отмечается нарастанием напряженности и непредсказуемости.

«Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями», — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США сдерживать Россию.

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До этого Лавров заявил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву согласился с тем, что необходимо продолжать соблюдать Минские договоренности и оставить за Донбассом особый статус.

Бернс прибыл в Москву 2 ноября по поручению президента США Джо Байдена.

Политика,Уильям Бернс,Джозеф Байден,Сергей Лавров,ЦРУ,НАТО,МИД,
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