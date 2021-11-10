Названы сроки личной встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в начале следующего года. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

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При этом, по их данным, до конца года Путина и Байдена также должны провести беседу в онлайн-формате.

«Детали еще до конца не согласованы, а потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности», - отмечается в статье.

Ранее в Белом доме заявили, что не владеют информацией о возможности встречи президентов России и США. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон понимают необходимость встречи двух лидеров, но четких сроков пока нет.