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Путин поблагодарил полицейских за заботу о россиянах

Ura.Ruиещё 8
52 минуты назад

Президент России Владимир Путин поблагодарил полицейских за порядок, который им удалось обеспечить на парламентских выборах в сентябре, а также за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Выступление российского лидера транслировалось на YouTube-канале «Россия 24» и было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Путин поблагодарил полицейских за заботу о россиянах
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период проведения сентябрьского единого дня голосования, за решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», — заявил Путин. По словам президента, очень важно, что, проводя проверки, правоохранители делают это «с уважением к людям и с заботой об их здоровье».

Ранее сообщалось, что в России с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму. По результатам обработки 100% протоколов конституционное большинство получила партия «Единая Россия» — 49,82% голосов. В парламент также прошли КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7, 46% и «Новые люди» — 5,32%.

Политика,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,МВД,
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