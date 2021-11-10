Путин поблагодарил полицейских за заботу о россиянах

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период проведения сентябрьского единого дня голосования, за решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», — заявил Путин. По словам президента, очень важно, что, проводя проверки, правоохранители делают это «с уважением к людям и с заботой об их здоровье».