Россия обратилась в ООН по визовому конфликту с США

Россия запросила генсека ООН задействовать механизм арбитражного разбирательства с США по урегулированию вопросов с выдачей виз дипломатам РФ. Об этом заявил во вторник представитель РФ Сергей Леонидченко на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания".
"Сегодня мы обсуждаем очередной доклад Комитета по сношениям со страной пребывания. В нем генеральному секретарю вновь адресована рекомендация безотлагательно и самым серьезным образом рассмотреть и принять меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях, - указал дипломат. - Данный раздел Соглашения, напомним, предполагает запуск арбитражного разбирательства между ООН и США для урегулирования ряда вопросов, на которые последовательно обращала внимание Генассамблея. Иных вариантов по сути не осталось".
"Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Соответствующий призыв четко сформулирован в рекомендациях Комитета. Необходимый механизм Соглашением о Центральных учреждениях ООН предусмотрен. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру, предусмотренную разделом 21 Соглашения", - добавил Леонидченко.