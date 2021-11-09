Россия обратилась в ООН по визовому конфликту с США

"Сегодня мы обсуждаем очередной доклад Комитета по сношениям со страной пребывания. В нем генеральному секретарю вновь адресована рекомендация безотлагательно и самым серьезным образом рассмотреть и принять меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях, - указал дипломат. - Данный раздел Соглашения, напомним, предполагает запуск арбитражного разбирательства между ООН и США для урегулирования ряда вопросов, на которые последовательно обращала внимание Генассамблея. Иных вариантов по сути не осталось".