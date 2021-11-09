Депутат показала еду в столовой Госдумы на видео

Бывший мэр Якутска и депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева продемонстрировала еду в буфете Государственной Думы на видео и вызвала споры в соцсетях. Соответствующий появился у нее в ее Instagram.

На размещенных в сети кадрах Авксентьева показала ассортимент блюд, представленный в столовой Госдумы, в частности отварные сосиски стоимостью 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, отварной рис за 33 рубля и так далее. Помимо этого, на витрине расположены несколько видов гарниров, рыбы и салатов, а также разная выпечка и десерты.