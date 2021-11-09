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Депутат показала еду в столовой Госдумы на видео

Александр Кузьмин
38 минут назад

Бывший мэр Якутска и депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева продемонстрировала еду в буфете Государственной Думы на видео и вызвала споры в соцсетях. Соответствующий появился у нее в ее Instagram.

На размещенных в сети кадрах Авксентьева показала ассортимент блюд, представленный в столовой Госдумы, в частности отварные сосиски стоимостью 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, отварной рис за 33 рубля и так далее. Помимо этого, на витрине расположены несколько видов гарниров, рыбы и салатов, а также разная выпечка и десерты.

Политика,Общество,Видео,Сардана Авксентьева,Госдума,
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