Россия пообещала США принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, что является «тестом» для диалога. Об этом заявила заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщает РИА «Новости».

«Мы поделились информацией с русскими, и это будет тестом их готовности действовать. Они пообещали принять меры на основании той информации, которая была им предоставлена», — сказала Нюбергер во время брифинга, добавляя, что страны ведут «прямой и откровенный» диалог на тему кибербезопасности.

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По ее словам, российские власти способны решить проблему хакерских атак с подконтрольной им территории, включая кибервымогательства.

Американский лидер Джо Байден сообщил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание привлечь киберпреступников к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня", - заявил президент США.

Байден добавил, что Вашингтоном используется вся мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам и укрепить защиту в США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа.

По словам президента США, страна использует международное сотрудничество для того, чтобы «разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».

Вирус-вымогатель

В мае компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN были уверены, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.

При этом Джо Байден подчеркнул, что Россия не стоит за произошедшим. Однако глава Белого дома заявил, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».

15 мая хакерская группировка DarkSide объявила о самороспуске. Согласно данным американского издания The Wall Street Journal, участники объединения приняли такое решение из-за того, что на них все сильнее давят правоохранительные органы и Вашингтон.

Обвинения России в хакерских атаках

В мае вице-президент по безопасности пользователей Microsoft Том Берт рассказал о новых хакерских атаках на ряд научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций, а также государственных агентств Соединенных Штатов. Он утверждал, что за атакой может стоять «группировка Nobelium из России».

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает. По его словам, в ходе взаимодействия с российской стороной Вашингтон дал ясный сигнал, что страны, которые укрывают киберпреступников, несут ответственность за принятие соответствующих мер.

Также Блинкен заявил об ужасах «технологического авторитаризма» в России и Китае. По его словам, в данных странах в IT-сферах поступают «неправильно» и «опасно».

В октябре телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что группировка хакеров, которая якобы базируется на территории России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Речь идет о хакерах, которыми якобы были совершены кибератаки на американские правительственные структуры в прошлом году, а также атаку с помощью софта SolarWinds, в которой США обвиняют Россию и причастность к которой Москва отрицает.

В ноябре США выдвинули против россиянина Евгения Полянина обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов.

"На данный момент вымогательская программа REvil была задействована примерно на 175 тысячах компьютеров по всему миру, было заплачено по меньшей мере 200 миллионов долларов выкупа", - отмечал глава министерства юстиции США Меррик Гарленд.

После этого директор ФБР Кристофер Рэй предупредил хакеров, которые якобы прячутся в России от властей США, о «длинной руке закона».

Выборы

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил бывшего президента США Дональда Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.

В апреле 2019-го спецпрокурор США Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что российская сторона действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но при этом существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

В сентябре 2020 года сообщалось, что хакеры, якобы действующие по заданию России, совершили попытку подорвать кампанию Джо Байдена в ходе выборов. Отмечалось, что жертвами взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов.

Мнение России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон является главным участником тихой «холодной войны» в киберпространстве разных стран.

"Как написала британская «Файненшл таймс», «американские официальные лица и эксперты признают, что американские шпионские агентства — в частности, АНБ — постоянно занимаются той самой деятельностью по проведению хакерских атак на зарубежные правительства, по поводу которой они выражают возмущение у себя в Вашингтоне». И этим все сказано", - отмечал Пушков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Москва настроена продолжить контакты с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Он подчеркнул, что закрытый режим переговоров способствует достижению результатов при российско-американской консультации.

В октябре Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН совместную резолюцию по кибербезопасности. В документе речь идет не только о процессе внедрения добровольных правил ответственного поведения, но также и о возможном введении в будущем определенных обязательных норм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена о предъявлении обвинений двум хакерам из группировки REvil.

«Мы детальной информацией не располагаем и никак не комментируем», — сказал представитель Кремля.

В ходе брифинга журналисты спросили Пескова, насколько президент РФ Владимир Путин погружен в тему киберпреступности.

«Был запущен механизм двусторонних консультаций, и этот диалог продолжается. Стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. Диалог развивается в этой области. Диалог предметный, в нем принимают участие компетентные органы», — сказал пресс-секретарь.

В руководстве США полагают, что Вашингтон и Москва постепенно продвигаются вперед по вопросам безопасности, заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

Источник Washington Post оценил отношения двух стран как «неоднозначные», отметив резкие противоречия и недоверие. Однако Вашингтон, по его словам, полагает, что США и Россия «постепенно продвигаются по некоторым частям повестки в области безопасности, установленной» лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости».

Washington Post пишет, что Москва и Вашингтон недавно изложили совместную инициативу в области кибербезопасности в подготовленном ими проекте резолюции Генассамблеи ООН. Издание видит в этом возможные признаки небольшой «оттепели». В документе говорится о необходимости «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». WP отмечает, что подходы к решению этой задачи у США и России значительно отличаются, сохранится и конкуренция организаций за контроль над телекоммуникациями. Однако теперь есть совместное обязательство в сфере кибербезопасности.

В Госдепе заявили, что при всех разногласиях «США работали с Россией» над этим проектом. В ведомстве полагают, что страны могли представить «конкурирующие резолюции». В таком случае, Москва, вероятно, «выдвинула бы и провела резолюцию, которая усилила бы поддержку авторитарного контроля над интернетом».

В газете сообщается, что инициатива Путина и Байдена по переговорам по стратстабильности также продвигается, хоть и медленно. Россия также помогла и по вопросам, касающимся Ирана и Афганистана. Сейчас самой «зловещей» проблемой остается «загадочный» вопрос с «гаванским синдромом». Если «найдут» свидетельства причастности России, «нынешнее потепление может снова привести к серьезным заморозкам», пишет газета.

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.

Москва достигла «медленного прогресса» в переговорах с Вашингтоном по кибербезопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат оценил результаты диалога о стратегической стабильности. По его словам, у России и США очень много разногласий, однако есть желание «определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения».

«Мы договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься профильной тематикой. Вначале мы должны продолжить обмен сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке», — подчеркнул Рябков.