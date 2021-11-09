Путин назначил новых послов в Катаре и Омане

Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Катаре Дмитрия Догадкина, который до этого возглавлял российскую дипмиссию в Омане. Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Фото: Посольство Российской Федерации в Султанате Оман Посольство Российской Федерации в Султанате Оман

54-летний Догадкин на посту посла в Катаре сменил Нурмахмада Холова, возглавлявшего дипмиссию РФ в этой стране с 2013 года.