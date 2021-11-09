В Госдуме нашли способ борьбы с русофобией

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал создать черные списки иностранцев, ненавидящих русский язык и русскую культуру. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По мнению Чернышова, на русофобию также необходимо реагировать экономическими санкциями и законодательно защищать русский язык за границей.

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«Не только русский язык, но и русская культура, и русский человек должен быть под защитой нашего государства. Мы всегда отмалчиваемся. Наших бьют - и это всегда огромная проблема для авторитета нашей страны за рубежом», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что санкции за русофобию не стоит сразу вводить против всего народа, сначала необходимо обращаться к стране по поводу конкретных случаев и требовать «жесткого соблюдения прав наших людей».

«Если этого не происходит, тогда уже применять какие-то санкции. У нас прекрасно получилось с Украиной. Мы открываем просто «Северный поток - 2», и они уже готовы на все. Наказание рублем самое страшное», - заявил Чернышов.

В черные списки он предложил включать иностранцев, совершивших преступления против русскоязычных. В частности, им можно ограничить въезд в РФ.

«Эти национальные дебоширы, которые ведут себя по-хамски. Мы должны понимать, что есть люди, которые с ненавистью относятся к нашей стране, при этом иногда они работают в нашей стране, получают здесь деньги и направляют к себе», - заключил депутат.

Ранее другой депутат, экономист Михаил Делягин призвал запрещать русофобам не только въезд в страну, но и ведение бизнеса с российскими компаниями.

Так Делягин комментировал законопроект «Единой России», предлагающий запрещать въезд в страну за русофобию. К русофобии депутаты отнесли возбуждение ненависти, вражды, унижение людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признакам, унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), осквернение символов воинской славы РФ, уничтожение захоронений и памятников советским солдатами, распространение заведомо ложных сведений о ВОВ.

Закон был внесен после того, как в СМИ появились новости о случаях агрессии из-за использования русского языка в Киргизии и Казахстане.