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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на границе Польши

Алиса Селезнёва
45 минут назад

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили ситуацию с беженцами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на границе Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 8 ноября беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них попытались прорваться через пограничные заграждения, в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ, были слышны выстрелы в воздух. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь в приграничном районе.

При этом польские силовики выстроились в цепь и поставили боевую технику напротив лагеря мигрантов на белорусско-польской границе. Как считают в Государственном пограничном комитете Беларуси, таким образом военные пытаются оказать психологическое давление. По оценкам польских властей, с 9 ноября на границе находятся около четырех тысяч беженцев.

«Президенты обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», - отмечается в сообщении на сайте президента России.

По данным пресс-службы, также в ходе телефонного разговора главы государств затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества и подтвердили «настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества».

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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