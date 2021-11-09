Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом усилены по всей стране, наращивается тестирование. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин , передает ТАСС.

«В России завершились нерабочие дни, объявленные президентом. В пяти субъектах РФ такой режим продлен. Региональные власти принимали решение с учетом рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки на их территории. По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом, это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественныз местах», — рассказал он.

Мишустин также сообщил, что по поручению президента наращивается тестирование граждан на инфекцию, работают уже более тысячи лабораторий. Кроме того, продолжается вакцинация от коронавируса. «Всего в регионы направлено почти 80 миллионов доз [вакцин]. Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат, он автоматически отображается на портале госуслуг», — добавил премьер-министр.