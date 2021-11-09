В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов о вакцинации на транспорте. Речь идет в том числе об авиации и железной дороге, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это прерогатива оперштаба.

"В администрации не ведется никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", - заявил Песков.

Ранее 3 ноября представитель лоукостера "Победа" (входит в группу «Аэрофлот») заявила, что компания поддерживает введение требований предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19 при регистрации на рейс, но не при покупке билета.

"Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета", - заявила представитель "Победы".