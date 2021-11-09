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Байдену подарили кроссовки 53-го размера: видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Баскетболисты американского баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» преподнесли президенту США Джо Байдену в подарок кроссовки 53-го размера. Накануне чемпионы НБА посетили Белый дом впервые за пять лет и во время традиционной встречи с лидером страны сделали ему необычный презент.

«У нас сюрприз для вас. Я не знаю, какой у вас размер, но мы принесли вам ботинки, их размер – 17,5», – заявил спортсмен главе государства.

Американский президент с радостью принял подарок.

«Боже мой, не может быть!» – воскликнул Байден.

Напомним, ранее чемпионы «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018), «Торонто Рэпторс» (2019) отказались от встречи с предыдущим президентом страны Дональдом Трампом из-за несогласия с проводимой им политикой.

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