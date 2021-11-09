Появилось видео сборов Саакашвили в тюремную больницу

Пенитенциарная служба Грузии объявила о госпитализации бывшего президента. В Михаил Саакашвили переведен в тюремную больницу на севере Тбилиси.

Сообщается, что госпитализация связана с ухудшение состояния здоровья политика из-за голодовки. Госпитализировать Саакашвили ранее рекомендовал консилиум специалистов. На минувших выходных политик отказался от приёма жизненно необходимых пищевых добавок, лекарств и от прохождения тестов. По словам личного доктора Саакашвили, состояние здоровья политика ухудшается с каждым часом. Михаил Саакашвили отказывается принимать пищу, пока его не выпустят на свободу.