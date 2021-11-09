В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Лавров рассказал, откуда в Казахстане взялась русофобия

Свободная прессаиещё 2
31 минуту назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опубликовал статью об отношениях России и Казахстана, в которой затронул вопрос русофобии.

Лавров рассказал, откуда в Казахстане взялась русофобия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что на протяжении всей новейшей истории две наши страны демонстрировали успехи в упрочении межнациональной гармонии, однако в последнее время стали происходить ксенофобские акции по отношению к русскоязычному населению Казахстана.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - отметил он.

По словам Лаврова, по каждому такому случаю Нур-Султан и Москва оперативно связываются и сотрудничают по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов.

Поговорите тут. Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привёл Украину в качестве примере неправильного решения языкового вопроса и подчеркнул, что ущемлять права русского языка ради укрепления статуса казахского не стоит.

Политика,Владимир Путин,ШОС,ЕАЭС,МИД,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители