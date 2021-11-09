Лавров рассказал, откуда в Казахстане взялась русофобия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опубликовал статью об отношениях России и Казахстана, в которой затронул вопрос русофобии.

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Он подчеркнул, что на протяжении всей новейшей истории две наши страны демонстрировали успехи в упрочении межнациональной гармонии, однако в последнее время стали происходить ксенофобские акции по отношению к русскоязычному населению Казахстана.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - отметил он.

По словам Лаврова, по каждому такому случаю Нур-Султан и Москва оперативно связываются и сотрудничают по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов.