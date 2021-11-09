В Совфеде ответили Обаме на критику России

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за непосещение климатической конференции COP 26 в шотландском Глазго. Он считает, что Китай и Россия прикладывают недостаточно усилий для разрешения климатических проблем, пишет URA.RU.

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По его словам, Россия и Китай — самые крупные источники выбросов, поэтому то, что лидеры этих стран не посетили саммит по климату, обескураживает. Планы этих государств демонстрируют отсутствие срочности по климатическим вопросам, считает Обама. Он также заявил, что лишь объединенные силы всех стран могут спасти планету.

Сенатор Алексей Пушков назвал слова бывшего президента США «беспардонной демагогией». Он заявил, что Обаме «лучше бы промолчать», так как Штаты лидируют по объему вредных выбросов в атмосферу.

«Он сам несет ответственность за такое положение дел», — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.