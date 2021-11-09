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В Совфеде ответили Обаме на критику России

Елена Прошина
1 час назад

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за непосещение климатической конференции COP 26 в шотландском Глазго. Он считает, что Китай и Россия прикладывают недостаточно усилий для разрешения климатических проблем, пишет URA.RU.

В Совфеде ответили Обаме на критику России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россия и Китай — самые крупные источники выбросов, поэтому то, что лидеры этих стран не посетили саммит по климату, обескураживает. Планы этих государств демонстрируют отсутствие срочности по климатическим вопросам, считает Обама. Он также заявил, что лишь объединенные силы всех стран могут спасти планету.

Сенатор Алексей Пушков назвал слова бывшего президента США «беспардонной демагогией». Он заявил, что Обаме «лучше бы промолчать», так как Штаты лидируют по объему вредных выбросов в атмосферу.

«Он сам несет ответственность за такое положение дел», — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее читатели The Times написали, что экологический саммит в Глазго стал наглядным примером лицемерия Запада по отношению к проблемам. По их мнению, проведение форума было нужно лишь для демонстрации какого-либо действия, но на практике эта встреча не привела ни к каким важным решениям.

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