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Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Во вторник, 9 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Это следует из электронной базы нижней палаты российского парламента.

Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, депутаты обсудят правительственный проект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Также депутаты намерены рассмотреть в третьем чтении два законопроекта о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы.

Накануне правительство дало положительный отзыв на законопроект об отмене обязательного техосмотра. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, а также используются в личных целях. Вместе с тем законопроект не распространяется на машины такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмечается, что техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

6 сентября партия «Единая Россия» заявила о планах внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. При этом, по словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет.

Политика,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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