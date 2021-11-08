Кремль ответил Киеву на обвинения в остановке «нормандского формата»

Россия готова к министерским переговорам в «нормандском формате» и саммиту, для этого необходимо подготовить заранее подготовить документ, однако «с этим у коллег пока проблема». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинение украинской стороны в адрес Москвы в остановке «нормандского формата», сообщает РИА Новости.