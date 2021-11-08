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Кремль ответил на обвинение Украины в остановке «нормандского формата»

Lenta.ru
45 минут назад

Россия готова к министерским переговорам в «нормандском формате» и саммиту, для этого необходимо подготовить заранее подготовить документ, однако «с этим у коллег пока проблема». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинение украинской стороны в адрес Москвы в остановке «нормандского формата», сообщает РИА Новости.

Кремль ответил Киеву на обвинения в остановке «нормандского формата»
Фото: ReutersReuters

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств. По его словам, российская сторона якобы «остается единственной ответственной за задержку» переговоров.

В Киеве обвинили Москву в остановке «нормандского формата»

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