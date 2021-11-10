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Песков отреагировал на возможность нового звонка Путина и Меркель

Вечерняя Москваиещё 7
1 час назад

Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель условились продолжить контакты. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 10 ноября.

Песков анонсировал новые переговоры Путина и Меркель
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Сегодня они условились продолжить контакты, — приводит слова Пескова РИА Новости.

10 ноября СМИ сообщили, что Путин и Меркель второй раз за день обсудят миграционный кризис на белорусско-польской границе. Разговор, как ожидается, может состояться в течение нескольких часов.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница».

Политика,Мигранты,Ангела Меркель,Владимир Путин,Министерство обороны,РИА Новости,
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