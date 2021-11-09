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Депутат Рашкин прошел полиграф по делу о незаконной охоте на лося

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что прошел проверку на полиграфе относительно своей версии по делу о добыче лося. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я специально это сделал, чтобы снять все вопросы. Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — сказал он.

При этом один из юристов, сотрудничающих с КПРФ, сообщил, что заключение полиграфологов доказательством в рамках уголовного дела не является, но «в этом деле в принципе не помешает».

«Везли в полицию»: депутат Рашкин озвучил свою версию инцидента с лосем

Ранее депутат направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором заявил, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле.

В конце октября Рашкина задержали с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу в лесу и решили ее забрать с собой. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, однако решил присвоить находку.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Рашкина могли подставить.

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