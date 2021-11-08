Рашкин написал письмо Бастрыкину после инцидента с лосем

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который стал фигурантом «браконьерского скандала», в письме главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину заявил, что готов явиться к следователю для установления истины из-за инцидента с тушей лося. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме созовут заседание по делу депутата Валерия Рашкина после обращения генпрокурора. В случае требования о привлечении Рашкина к ответственности, в обсуждение данного вопроса откладывать не будут, уточнил он.