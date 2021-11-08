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Рашкин заявил о готовности явиться к следователю из-за инцидента с лосем

Lenta.ru
1 час назад

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который стал фигурантом «браконьерского скандала», в письме главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину заявил, что готов явиться к следователю для установления истины из-за инцидента с тушей лося. Об этом сообщает РИА Новости.

Рашкин написал письмо Бастрыкину после инцидента с лосем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме созовут заседание по делу депутата Валерия Рашкина после обращения генпрокурора. В случае требования о привлечении Рашкина к ответственности, в обсуждение данного вопроса откладывать не будут, уточнил он.

Дело депутата Рашкина дошло до СК

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В его багажнике был обнаружен убитый лось. Сам депутат рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.

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