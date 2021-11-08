Байдена призвали молиться за здоровье Путина

Политолог Евгений Сатановский заявил, что лидеру США Джо Байдену стоит молиться за здравие президента России Владимира Путина, поскольку тот максимально сдержанно реагирует на политику Штатов. Об этом сообщает « ПолитЭксперт ».

«Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним и к Западу в целом такую сдержанность. Их же, как показывает практика, глушить надо почём зря... Такой язык они хорошо понимают», — заявил эксперт.

Сатановский отметил, что в принципе «Америка на первом месте» есть серьезные ошибки — «напористый протекционизм и наплевательское отношение к союзникам на самом деле» “делают Америку последней”».

«Как глянешь, встретившись вживую, так вздрогнешь. Очень уж тупы, агрессивны и хорошо вооружены, не стволами, так законами и санкциями, которыми глушат кого угодно по любому поводу и без», — подчеркнул политолог.

При этом Байден якобы стремится уйти от этого принципа, но по мнению Сатановского, существуют «завихрения» Барака Обамы и самого Байдена. В связи с этим востоковед напомнил о провальной миссии США в Афганистане и попытках остановить поставки российского газа в Европу.