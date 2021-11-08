Медведев назвал приоритеты нового бюджета РФ

Поддержка семей с детьми и помощь наиболее уязвимым категориям граждан являются приоритетами проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Документ должен быть основной для дальнейшего развития страны, обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства, подчеркнул он в ходе обсуждения "единороссами" поправок ко второму чтению бюджета.

"Значительную часть всех расходов - почти треть - планируется отвести на социальный блок", - напомнил Медведев. Приоритеты, по его словам, остаются прежними - это поддержка семей с детьми, защита наиболее уязвимых категорий граждан, помощь людям, у которых есть ограничения по здоровью.

Кроме того, предусмотрены весьма значительные расходы на совершенствование сферы образования и здравоохранения, в том числе первичного звена. Повышенное внимание, добавил председатель ЕР, должно быть уделено таким направлениям как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, создание спортивной инфраструктуры в малых городах и сельской местности.

Медведев напомнил, что представители партии брали на себя обязательства в ходе предвыборных баталий. "Это как раз и есть первичная проверка на прочность тех обещаний, которые давались в ходе выборов, - заявил он. - Мы напрямую, через бюджет приступаем к осуществлению планов, сформированных в рамках народной программы".

Глава партии рекомендовал депутатам от ЕР в Госдуме более наступательно отстаивать свою позицию в диалоге с оппонентами, выступающими, по сути, против наращивания социальных расходов бюджета.