Лавров раскрыл цель учений НАТО в Черном море

Учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США развивать политику сдерживания России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

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Лавров указал, что «учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 1990-е годы и нашли свое воплощение в Основополагающем акте Россия-НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части», передает РИА «Новости».

Министр указал, что Москва в отношениях с альянсом «уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям, эта готовность, она обеспечена».

По его словам, в России «полностью готовы к любому развитию событий».

Ранее корабли Шестого флота США приступили к учениям в Грузии. До этого Украина назвала корабли США в Черном море гарантами безопасности.