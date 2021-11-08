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Лавров рассказал о причинах учений НАТО в Черном море

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
36 минут назад

Учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США развивать политику сдерживания России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров раскрыл цель учений НАТО в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров указал, что «учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 1990-е годы и нашли свое воплощение в Основополагающем акте Россия-НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части», передает РИА «Новости».

Министр указал, что Москва в отношениях с альянсом «уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям, эта готовность, она обеспечена».

По его словам, в России «полностью готовы к любому развитию событий».

Ранее корабли Шестого флота США приступили к учениям в Грузии. До этого Украина назвала корабли США в Черном море гарантами безопасности.

Вместе с тем в МИД России ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму.

Политика,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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