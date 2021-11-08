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«Разбудил украинского зверя»: журналист пригрозил Путину ракетами НАТО

Мария Иванова
1 час назад

Украинский журналист, корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк возложил на президента РФ Владимира Путина ответственность за ухудшение российско-украинских отношений. В интервью «Укринформу» Цимбалюк заявил, что ответом Киева на политику Кремля могут стать «натовские ракеты».

Украинский журналист пригрозил Путину ракетами НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Именно он [Путин] разбудил украинского зверя, и пощады им не будет. И когда президент РФ говорит, что ситуация с Украиной в тупике, то, по сути, признает, что у него осталось всего две опции. Первая – оставить все как есть», - заявил журналист.

По его мнению, в таком случае ниша пророссийских политиков на Украине «окончательно маргинализируется», страна будет развиваться, но Кремль с этим мириться не захочет. Цимбалюк считает, что с большей вероятностью в РФ выберут вторую опцию - наступать.

«Они собираются бомбить (как по телевизору предлагают) Харьков: мол, там ракеты НАТО. <…> Вполне возможно, что в скором будущем это действительно будут украинские ракеты, которые в конце концов станут натовскими», - заключил он.

Цимбалюк известен своими вопросами Путину во время ежегодных пресс-конференций. К примеру, во время одного из своих вопросов он предположил, что позиция Кремля по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» - ответил на это Путин, напомнив, что на вооружении Украины находятся разработанные в СССР танки.

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