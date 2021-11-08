В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Песков прокомментировал эффективность нерабочих дней

Елена Прошина
1 час назад

Эффект от введения нерабочих дней в России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом будет понятен через неделю. Пока его рано оценивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал эффективность нерабочих дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе», - ответил Песков журналистам.

Он также отметил, что именно это дало основания, чтобы не продлевать режим в столице. Однако, по словам пресс-секретаря, полный эффект можно будет оценить спустя некоторое время.

Ранее Владимир Путин вводил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение было принято, чтобы стабилизировать эпидобстановку. С 8 ноября режим нерабочих дней был продлен в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители