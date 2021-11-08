Песков прокомментировал эффективность нерабочих дней

Эффект от введения нерабочих дней в России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом будет понятен через неделю. Пока его рано оценивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе», - ответил Песков журналистам.
Он также отметил, что именно это дало основания, чтобы не продлевать режим в столице. Однако, по словам пресс-секретаря, полный эффект можно будет оценить спустя некоторое время.
Ранее Владимир Путин вводил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение было принято, чтобы стабилизировать эпидобстановку. С 8 ноября режим нерабочих дней был продлен в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.