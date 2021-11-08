Песков прокомментировал эффективность нерабочих дней

«Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе», - ответил Песков журналистам.