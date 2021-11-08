В Кремле оценили итог нерабочих дней в России

«Пока рано делать выводы, итог будет понятен где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов, в первую очередь [мэра Москвы Сергея] Собянина. Наш мэр сказал, что ситуация в регионе с уровнем заболевания стабилизируется. Это дало основание не продлевать режим нерабочих дней в Москве. Полный эффект осознаем в более длительной перспективе», — сказал представитель Кремля.