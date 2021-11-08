В Кремле отреагировали на ситуацию с QR-кодами

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что ситуация со внезапным сокращением связана с техническими работами, а сами «Госуслуги» находятся в постоянном процессе совершенствования и расширения функционала.

«К сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», — сказал Песков журналистам.

Напомним, что утром 8 ноября пользователи Госуслуг по всей стране пожаловались на проблемы в работе портала и обнуление QR-кодов. Россияне, которые вакцинировались более полугода назад, получили сообщение, что срок действия сертификата подошел к концу. Позже на сайт нельзя было зайти ни с компьютера, ни с телефона. В федеральном оперштабе объяснили ситуацию массовым сбоем.