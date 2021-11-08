В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Путин пообщался с ЦРУ

Алиса Селезнёва
25 минут назад

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Путин пообщался с главой ЦРУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такой телефонный разговор имел место», - сообщил сегодня Песков, отвечая на соответствующий вопрос от журналистов.

По словам официального представителя Кремля, в ходе телефонных переговоров стороны обсудили ряд тем, в том числе и вопрос кибербезопасности.

«[Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам», - пояснил он.

2-3 ноября директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Россию, при этом его визит не анонсировался. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Ранее Госдепартамент США причислил желающих получить американскую визу россиян к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»). В нее входят заявители из стран, где у США нет консульских представительств, или стран с нестабильной политической обстановкой, из-за которой американские дипломаты не могут оказывать консульские услуги. В Госдепе рекомендовали россиянам обращаться за визой в Варшаву. К категории Homeless Nationalities также относятся жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.
Политика,Уильям Бернс,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,ЦРУ,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители