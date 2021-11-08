Путин пообщался с главой ЦРУ

Ранее Госдепартамент США причислил желающих получить американскую визу россиян к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»). В нее входят заявители из стран, где у США нет консульских представительств, или стран с нестабильной политической обстановкой, из-за которой американские дипломаты не могут оказывать консульские услуги. В Госдепе рекомендовали россиянам обращаться за визой в Варшаву. К категории Homeless Nationalities также относятся жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.