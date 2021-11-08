Путин пообщался с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Такой телефонный разговор имел место», - сообщил сегодня Песков, отвечая на соответствующий вопрос от журналистов.
По словам официального представителя Кремля, в ходе телефонных переговоров стороны обсудили ряд тем, в том числе и вопрос кибербезопасности.
«[Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам», - пояснил он.
2-3 ноября директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Россию, при этом его визит не анонсировался. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.