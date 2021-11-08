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Депутатам Госдумы не хватило кабинетов

Елена Прошина
16 минут назад

Порядка 20 депутатов Госдумы до сих пор не получили рабочие кабинеты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в «Единой России» и КПРФ.

Депутатам Госдумы не хватило кабинетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя «Единой России», проблема с размещением имеет два объяснения. Во-первых, появилась пятая фракция, а во-вторых, увеличилось число комитетов – с 26 до 32. Вместе с ними выросло и количество их председателей и заместителей.

Единоросс отметил, что, согласно статусу, как первому заместителю председателя комитета в Госдуме, так и обычному зампреду комитета должны выделить кабинет с приемной, а также комнатой для помощников. В итоге около двух десятков депутатов пока остаются без постоянных кабинетов, сказал источник, близкий к Госдуме.

Число чиновников на Охотном Ряду действительно выросло. В VIII созыве Госдумы руководителей в комитетах, не считая их председателей, стало на 40 человек больше: первых заместителей – 77, простых заместителей 86. В VII созыве их было 60 и 63 соответственно.

«В прошлом созыве каждая фракция давала пожелания по рассадке, которые комитет по регламенту рассматривал в приоритетном порядке. Сейчас аппарату пришлось волевым решением предлагать рассадку по кабинетам. Кабинетов не прибавилось, а депутатов со статусом стало больше, и все интересы нужно сразу учесть», – уточнил источник, близкий к Государственной думе.

Представитель «Справедливой России» добавил, что до региональной недели (1-7 ноября) еще не у всех депутатов фракции разрешилась ситуация с кабинетами.

«На бумаге распределение было, но по факту еще не все заехали – все по разным причинам: где-то делали ремонт, кто-то из прежних депутатов еще не успел выехать», - отметил он.

В свою очередь собеседник в аппарате Госдумы заявил, что трудностей с распределением кабинетов нет.

«Там, где кабинеты в хорошем состоянии, депутаты смогут въехать сразу, там, где нужен косметический ремонт, его быстро сделают, а там, где есть отдельные пожелания, в течение полугода их реализуют», - сказал источник.

Политика,Справедливая Россия,Госдума,
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