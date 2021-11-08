Путин предостерег оператора от падения

Президент России Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Эпизод попал в выпуск программы «Москва. Кремль. Путин», который вышел на телеканале «Россия 1».

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Как отметил ее ведущий Павел Зарубин, чтобы снимать идущего по коридору президента, оператору пришлось пятиться назад с камерой в руках. В один момент он подошел к порогу.

«Не упади. Не свались там», — обратился Путин к мужчине.

В результате предупреждения о возможной преграде оператору удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.

Напомним, что ранее Путин уже становился героем подобных вирусных роликов. В феврале 2020 года при обращении к сотрудникам ФСБ в ходе заседания коллегии глава государства прервал речь из-за фонящего микрофона. Путин быстро среагировал на это словами: «Испугались?». Спустя пару секунд работу оборудования удалось наладить и президент продолжил свою речь.