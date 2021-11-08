Лукашенко опять пошутил о Крыме

Нет, Александр Григорьевич не был бы самим собой, если бы в самых торжественных моментах сближения с союзной Россией не забывал бы о своей пресловутой многовекторности. Вроде бы он в очередной раз обещал лично посетить Крым. Более того, сама виртуальная процедура дистанционного подписания двадцати восьми исключительно экономических дорожных карт при посредстве установления онлайн связи из Севастополя , видимо, и предполагала, что белорусский лидер даст миру сигнал о своем окончательном признании территориальной целостности России.

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Но и тут Батька поставил весь процесс на неопределенную паузу, ограничившись как бы шуткой, что «его вот не взяли в Крым». В дипломатическом лексиконе есть понятие «оставлять дверь приоткрытой», то есть до последнего сохранять для себя область для манёвра. По такому завету и действует опять Лукашенко. Как бы прикидывая, какую бы цену запросить с союзников за свое хотя бы де-факто признание Тавриды российской. Ведь никаких конкретных сроков его долгожданного прилета в Крым опять не названо.

Между тем, нет большого секрета в том, что все подписанные соглашения — «дорожные карты» — носят чисто экономический и переходный характер. В них нет даже намёка на реальную политическую интеграцию двух государств, на создание наднациональных органов управления, решения которых были бы законом для России и Белоруссии. Иначе, понятное дело, несмотря на все перипетии пандемии коронавируса, да ещё в День народного единства россиян было бы организовано торжественное подписание политических интеграционных документов в присутствии обоих президентов. Тем более, что и новый праздник со сложными историческим реминисценциями наполнился бы современным содержанием, как день реального, а не пропагандистского единения двух братских народов. Но этого пока не случилось. А потому и форма протокола была выбрана сообразно уровню документов.

Что касается экономических соглашений, то Лукашенко опять получил все то, что хотел. Тут и крайне льготные цены на гарантированные поставки российских углеводородов. Причём Белоруссии они обойдутся в девять раз дешевле, если сравнивать с нынешним спотовыми ценами и в 3-4 раза дешевле, если брать за точку отсчета стоимость российских поставок в Европу.

Ещё один успех белорусов — это гарантированный равноправный доступ к госзаказам и госзакупкам, чего Лукашенко добивался давно. Нетрудно предположить, что речь идёт именно о российских казённых заказах. Вряд ли российская рабочая сила потоком потечёт на белорусские предприятия, а вот все права трудящихся белорусов у нас будут твёрдо гарантированы.

Многие вещи требуют особого осмысления. В частности, положение о «гармонизации финансовых отношений», которые, естественно, не имеют ничего общего с подготовкой к выпуску единой валюты двух государств. И как теперь расценивать фактический захват в Белоруссии российского «Газпромбанка»? Да и мало что — то подписать. Важно, чтобы и пописанные соглашения не оказались бы улицей с односторонним движением.

Вопрос в том, получит ли теперь российский бизнес возможность начать интеграцию с родственными местными предприятиями или опять в Минске предпочтение будут отдавать «китайским друзьям».

Интересно предложение Александра Григорьевича о создании совместного медиахолдинга. Особенно после ударов по белорусскому изданию «КП» или закрытия доступа в республику российского информагентства «Регнум». Но Лукашенко опять жалуется на субъективные российские Telegram- каналы. Ему хочется некоего сильного противовеса. Впрочем, как пошутил заместитель спикера Мосгордумы, наш коллега Андрей Медведев, у Лукашенко есть и достойный кандидат в главы такого холдинга — Роман Протасевич. А что? Откровенный белорусский националист, в прошлом как бы оппозиционер, но легко поступающийся принципами.