Захарова рассказала об «очередной химере» США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит по вопросам демократии, который пройдет в конце года по инициативе США, является «очередной химерой» коллективного Запада. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Известия».

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По ее словам, данная встреча необходима, чтобы показать, что западные страны имеют некую конструктивную объединительную повестку. Тем не менее, Захарова отметила, что такая повестка должна иметь определенные примеры на практике, а не просто теоретические размышления, которые заканчиваются скандалами.

Даже в США уже поняли, что после событий в Афганистане оправдывать свои претензии на мировое лидерство с помощью формирования очередной военной коалиции как-то не «комильфо», подчеркнула дипломат. Она также добавила, что вместо этого в Вашингтоне придумали так называемый саммит демократий, который бы мог создать ощущение объединенности Запада.