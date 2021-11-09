В Совфеде ответили на критику Зеленским СССР

Российский сенатор сравнил украинского лидера с пособниками нацистов, поскольку он «фактически возлагает вину за победу в той войне с точки зрения потерь, которые понес Советский Союз, и ни слова не говорит о зверствах самих фашистов». Кроме того, Цеков указал на то, что подобными заявлениями Зеленский демонстрирует степень своей политической деградации и исторического невежества.